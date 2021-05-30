شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف ثلاثى الأهلي من المشاركة فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامجا تدريبيا لثلاثى الفريق "كريم نيدفيد ومحمود متولى ومحمد محمود" للعودة للمباريات بعد عودتهم من الإصابة الطويلة التى أبعدتهم عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية.

وأنهى كريم نيدفيد برنامجه التأهلى للتعافى من إصابات الركبة التى لاحقته فترة طويلة، وسيتم الدفع به بشكل تدريجى بالنظر لطول فترة غيابه عن الملاعب، مثلما يتم التفكير حالياً فى تجهيز محمود متولى العائد من إصابة الرباط الصليبى، ورغم جاهزيته فإنه يدخل قوائم المباريات على استحياء فى محاولة لتجهيزه بشكل تدريجى.

وفيما يتعلق بموقف محمد محمود فقد عانى اللاعب من إصابته بفيروس كورونا مؤخراً وهو ما تسبب فى تأخير عودته للمران الجماعى ويحتاج أسبوعين للمشاركة فى مران الفريق الجماعى وسيتم تجهيزه تدريجياً للعودة لتشكيلة الاهلى .

من ناحية أخرى، قررت إدارة الأهلى صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بقطر، خاصة بعد الروح العالية والقتالية التى ظهر عليها اللاعبون فى هذه المباراة وتحفيزا لهم على التتويج بمزيد من الألقاب فى الفترة القادمة.

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي بصرف مكافآت خاصة للاعبين بخلاف المكافأة المقررة فى لائحة الفريق الأحمر، تقديرا للاعبين بعد تحقيق الأهداف المنشودة سواء فى التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى أو التتويج بلقب السوبر الأفريقي، والتغلب على حالة الإجهاد وضغط المباريات التى ضرب لاعبى الأهلى طوال الفترة الماضية.

فوز الأهلى بالسوبر الأفريقى يعزز رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقى بسبعة ألقاب للبطولة التى أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» فى مطلع التسعينات من القرن الماضي.