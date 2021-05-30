شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يقود الزمالك من المنطقة الفنية فى لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قيادة الفريق من المنطقة الفنية فى مباراته أمام الجونة، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

ويتواجد أسامة نبيه فى المنطقة الفنية بملعب خالد بشارة، فيما يتواجد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى فى المدرجات، بعدما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة معاقبة المدرب بالإيقاف، على خلفية احداث مباراة الإسماعيلى ببطولة كأس مصر.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر، وهو ما سبق وأشار إليه الخليج 365 فى وقت سابق وفقا للائحة.

وقررت اللجنة إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

الزمالك يدخل مباراة الجونة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.