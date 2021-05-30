شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة إنبى والإنتاج الحربى على ستاد بتروسبورت بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إنبى نظيره الإنتاج الحربي في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

2_ يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه 42 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

3_يدير مباراة انبى والانتاج الحربى طاقم تحكيم مكون من :"سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد حسين "مساعد أول"- علاء عبد الباسط "مساعد ثان"- طاهر أيمن سليمان "حكم رابع"- خالد الغندور "حكم فيديو"- عمرو رمضان "مساعد حكم فيديو".

4_يدخل الفريق البترولى مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربي من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

5_تاريخيا.. تحمل مواجهة اليوم الرقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين، تفوق إنبي في 6 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للإنتاج الحربى، بينما انتهت 9 مواجهات بالتعادل، منها مواجهات موسمين متتاليين، سجل إنبي 17هدفا مقابل 13 للإنتاج الحربى.

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين انبى والانتاج الحربى بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 25 فبراير 2021 بالجولة الثامنة للمسابقة على ستاد الأهلى والسلام.