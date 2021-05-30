شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الشربينى ملكة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر نور الشربيني، بطلة الاسكواش، المصنفة العالمية ملكة الاسكواش، في تحقيق إنجازاتها الشخصية في اللعبة عالميا، آخرها نجاحها فى التتويج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش، فى الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشريني فى المباراة النهائية على نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، المصنفة العالمية الثانية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-7, 11-8, 11-5.



ولدت نور الشربينى فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، وتفرغت خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تُتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا، وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما. وتُوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام قبل الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد. أصبحت نور الشربينى أصغر لاعبة عالميا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش على مستوى العالم، وذلك فى مايو 2014، وقد خطت نور الشربينى خطوات ثابتة في التصنيف العالمى لتصل إلى المركز الثانى فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف فى مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة نور الشربينى فى الصور التالية: