شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الإسماعيلى يهزم الأهلى ويحصد أول كأس فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 30 مايو 1997 توج الإسماعيلى بطلا لكأس مصر بالفوز على الأهلى بهدف نظيف باستاد القاهرة، وقبل هذا النهائى، التقى الإسماعيلى والأهلى فى مسابقة الدورى العام، وشهدت خسارة الفريق والتى على إثرها تم حل مجلس إدارة الفريق الأصفر برئاسة محمد رحيل وتشكيل مجلس إدارة مؤقت برئاسة المهندس إسماعيل عثمان.

توقع معظم خبراء الكرة أن النادى الأهلى سيحصد لقب البطولة دون أى صعوبة، إضافة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، كما أنه قبل انطلاق هذه المباراة بـ48 ساعة قرر اتحاد الكرة إقامة اللقاء ليلا، وهو ما رفضه بشدة مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إسماعيل عثمان، نتيجة رغبته بإقامة المباراة فى الخامسة مساءً لإمكانية حضور جماهير الإسماعيلية اللقاء .

تدخل صالح سليم، رئيس النادى الأهلى وقتها، واستطلع رأى الهولندى هولمان المدير الفنى للفريق، الذى رحب بإقامة اللقاء فى الخامسة مساء، ليتصل صالح سليم بالمهندس إسماعيل عثمان وينهى الأزمة فى مكالمة مدتها لم تزد عن 30 ثانية.

كما أن اتحاد الكرة سمح للفريقين المشاركة فى اللقاء النهائى باللاعبين الدوليين رغم انشغالهم مع المنتخب الوطنى الأول، وهو ما يمنح الأفضلية للنادى الأهلى، نظرا لتشكيل قائمة المنتخب فى ذلك الوقت من معظم لاعبى الأهلى.

وقد قرر اتحاد الكرة الاستعانة بحكام مصريين فى المباراة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس إدارة الإسماعيلى، ليوافق ويتم استقدام طاقم حكام فرنسى بقيادة "مارك بيتسا".

تفاصيل اللقاء

- التقى فريقا الأهلى والإسماعيلى فى نهائى بطولة الكأس الذى يحمل رقم "66"، فى الساعة الخامسة مساء ليوم الجمعة الموافق 30/5/1997 على استاد القاهرة الدولى وسط حضور أكثر من سبعين ألف متفرج .

- وكان الدراويش قد وصل الى نهائى الكأس مرتين، الأولى هُزم فيها أمام الزمالك عام 77، والثانية خسرها أمام الأهلى عام 85، وهو ما أثار تخوف جماهير من الهزيمة الثالثة .

- أحمد فكرى الصغير نجم البطولة والنادى الإسماعيلى نجح فى إحراز هدف الفوز على الأهلى فى شباك الحارس الدولى "عصام الحضرى" بالدقيقة 81، ليتوج الإسماعيلى ببطولة كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه بعد 47 عاما من المشاركة ببطولات الكأس .

- وعقب تسليم الكأس إلى كابتن الدراويش "فوزى جمال" تخرج الآلاف من أبناء الإسماعيلية للاحتفال باللقب الذى طال انتظاره، حيث قاموا بانتظار الحافلة التى تقل اللاعبين من على مدخل المحافظة للأحتفال بهم.

- كما أن هذه المباراة شهدت عودة المدافع حمزه الجمل بعد رحلة احتراف قصيرة فى الكويت مع نادى التضامن.

- وتعد هذه البطولة هى الأولى فى تاريخ أحمد حسن.

- وقام الفاكهة على أبو جريشة بإهداء الكأس أيضا أخيه الراحل "صلاح أبو جريشة"، التى تزامنت الذكرى الأولى لرحيله فى الفوز بأول كأس .

- هدافو الإسماعيلى بالكأس:

توج أحمد فكرى الصغير هدافا للبطولة برصيد خمسة أهداف أحرزها فى مرمى عمال المنصورة، والزمالك وبورفؤاد والأهلى، بشير عبد الصمد سجل 3 أهداف ومحمد صلاح ابو جريشة هدفين، وكل من عطية صابر وعصام عبد العال وايمن الجمل وإيهاب جلال وسعفان الصغير هدف .

إحصائيات الإسماعيلى بالكأس: سجل لاعبو الإسماعيلى طوال مشوار البطولة 15 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف .

- تشكيل الإسماعيلى فى المباراة

سعفان الصغير فى حراسة المرمى.

فى الدفاع أيمن رمضان -رضا سيكا – ايهاب جلال – أحمد رزق – حمزة الجمل.

فى الوسط أحمد حسن – أحمد قناوى – عصام عبد العال.

فى الهجوم محمد صلاح ابو جريشة – مجدى الصياد.

شارك من مقاعد البدلاء فوزى جمال – أحمد فكرى الصغير -أيمن الجمل.

- أعضاء الجهاز الفنى للإسماعيلى: الحاصل على أول بطولة كأس مصر الكابتن على أبو جريشة مدير فنى وإسماعيل حفنى المدرب والراحل ميمى درويش مديرا للكرة، ودكتور على البيك مخطط أحمال البدنية وأبو ليلة مدرب حراس المرمى.