شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الأشعة تحدد مدة غياب أفشة وهاني عن تدريبات الأهلي وبرنامجهما التأهيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأحمر، بعد تعرضهما للإصابة في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، من أجل تحديد مدة غيابهما عن الملاعب والبرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الثنائي.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة أن إصابة أفشة بسيطة، وعبارة عن التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل، مؤكدا أن الأجزاء العظمية سليمة، وقد يكون هناك جذع بسيط في الرباط الداخلي، بينما شعر محمد هاني بألم شديد ومفاجئ في العضلة الأمامية، وأجرينا الإسعافات الأولية له وقمنا بوضع ثلج على العضلة وربط موضع الإصابة، لحين إجراء الأشعة وتحديد حجم الإصابة التي لحقت به.

وفي سياق مختلف، أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي، وقال "إن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وأظهرنا قدراتنا الهجومية، وبعد ذلك تراجعنا قليلًا على المستوى التكتيكي، ولذلك طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بالطريقة المعتادة التي نلعب بها".

وأضاف: "لعبنا الشوط الثاني بشكل أفضل، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف، وأصبح هناك مساحات في الخطوط الخلفية لفريق نهضة بركان، وقمنا باستغلالها بشكل جيد، ونجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني، وطلبت من اللاعبين ضرورة اللعب على الأرض، خاصة أن القوة الجسمانية كانت لصالح لاعبي نهضة بركان المغربي، لكننا تفوقنا عليهم في الشوط الثاني، وحققنا اللقب عن جدارة".