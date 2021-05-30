مواعيد مباريات الأحد.. الزمالك يواجه الجونة.. ونهائي إفريقيا للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري، بجانب دوري إفريقيا للأندية لكرة السلة الذي يجمع بين الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويأتي جدول أبرز مواعيد مباريات اليوم بالقنوات الناقلة كالتالي:

- الدوري المصري:

17:00.. سموحة والمقاولون العرب.. أون تايم سبورتس 1.

17:00.. إنبي والإنتاج الحربي.. أون تايم سبورتس 2.

21:00.. الجونة والزمالك.. أون تايم سبورتس 1 (يقدم الأستوديو سيف زاهر، ويتواجد كل من أيمن يونس وحازم إمام ومحمد فضل لتحليل المباراة).

- نهائي إفريقيا لكرة السلة:

16:00.. الزمالك والاتحاد المنستيري.. أون تايم سبورتس 3.