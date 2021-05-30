بيراميدز: قدمنا طلبا لتأجيل لقاء سموحة.. وسنخضع لمسحة جديدة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، إن الفريق سيخضع لمسحة جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالة اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن النادي قدم طلبا لتأجيل لقاء سموحة المقبل بكأس مصر.

وضرب فيروس كورونا صفوف فريق بيراميدز بعد العودة من رحلة نيجيريا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 13 فردًا من بينهم 8 لاعبين.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال فتح الله: "قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الإسماعيلي عادل ومحترم، قدمنا طلبا آخر لتأجيل مباراة سموحة في الكأس، سنخضع لمسحة جديدة خلال ساعات والله أعلم بنتيجتها".

وتابع: "توقفنا عن التدريبات، أغلقنا مقر التدريبات للتعقيم، الأعراض معظمها خفيف، لكن ظروف كل شخص تختلف عن الآخر، ونتمنى إدارة سموحة أن تراعي الموقف".

وأتم: "كل الاحترام لنيجيريا، لكن رحلة الفريق لمواجهة إنييمبا كانت صعبة للغاية، الإمكانيات صعبة سواء من ناحية الفندق والإقامة والانتقالات".