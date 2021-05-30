عبد الحفيظ يوضح.. حقيقة العروض التركية.. وهل الزمالك أقرب للدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأشعة ستوضح حجم الإصابة التي تعرض لها محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الفريق، كما أوضح حقيقة أن الزمالك أقرب لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مشاركتهما في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي والتي فاز بها الأهلي بنتيجة 2- 0.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "نهضة بركان فريق مميز، قدم شوطا جيدا، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني سواء عن طريق التحركات أو خطة اللعب أو السيطرة على أجواء المباراة".

وعن تطورات إصابة محمد هاني ومحمد مجدي أفشة، أجاب: "ننتظر صدور الأشعة، لكن أعتقد أن إصابة أفشة بسيطة، مجرد كدمة لكنها شديدة بعض الشيء، أما هاني، فننتظر معرفة درجة الشد الذي تعرض له".

وتابع: "لن نخاطر بأحدهما في مباراة إنبي إذا كانت الأمور بحاجة للراحة، أما بالنسبة لكريم نيدفيد، فاللاعب انضم للتدريبات الجماعية، مهم أن نطمئن على عدم وجود أي تطورات في الركبة".

وواصل: "بالنسبة لمحمد محمود فينضم للتدريبات ولكن على استحياء، عطلته إصابته بفيروس كورونا بعض الشيء، ولن يعود قبل أسبوعين على الأقل".

وبسؤاله عن مباراة الترجي وماذا كان سيتم الاستعانة بطائرة خاصة للسفر إلى تونس، قال مدير الكرة بالأهلي: "هذا القرار يعود لمجلس إدارة، أمامنا مباراة ضد إنبي علينا تخطيها في البداية، ثم نبدأ التفكير في لقاء الترجي".

وعن ما تردد بِشأن عروض تركية لمحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ثنائي الفريق، أجاب: "أمر إيجابي أن يتلقي اللاعبون عروضا احترافية، لكن إلى الآن لم تصلنا عروض رسمية لأي لاعب".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن تعديل عقود بعض اللاعبين مثل صلاح محسن وأفشة، وقال: هناك عدة معايير يتم بناء عليها تعديل أو تمديد عقود اللاعبين مثل العطاء الذي تقدمه للفريق، مدى احتياج الفريق لخدمات اللاعب والمقابل المادي الذي يحصل عليه في الوقت الحالي، إذا اقترب أي لاعب من تلك المعايير يتم تمديد او تعديل عقده".

وعن ملف المعارين، أجاب: "نتابع الكل، لكن لدينا ملفات هامة لم تغلق حتى الآن، حصلنا على بطولة السوبر الأفريقي لكن مازال أمامنا عدة بطولات ننافس عليها، لاعبين كثر قدموا أداء جيد هذا الموسم مثل أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.. لكن تركيز الجميع الآن حول كيفية إنهاء الموسم".

وبسؤاله هل الزمالك أقرب للدوري، قال: "المنافسة شرسة هذا الموسم، حسابات الدوري ما زالت في أيدينا حتى الآن، أمامنا 15 مباراة لم نخضها، لدينا أفضلية في المواجهات المباشرة وأفضلية في النقاط في حال فزت بمبارياتي".