"عودة إمام عاشور".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الزمالك لمباراة الجونة في الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة الجونة ضمن الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني فريق الزمالك من غياب عدد من اللاعبين عن المباراة سواء للإصابة أو الإيقاف لتراكم البطاقات.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد عيد - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور.

الوسط الهجومي: محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري.