مصدر بالزمالك لمصراوي: عبدالشافي يغيب عن مباراة الجونة للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بنادي الزمالك، غياب محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأبيض عن مباراة الجونة المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة مساء اليوم الأحد على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن عبدالشافي تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ولكنه استكمل المباراة بالإصابة في ظل لعب الفريق بـ١٠ لاعبين.

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على قمة ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد خوض 24 جولة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من 24 جولة.