مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في بث مباشر بـ الدوري السعودي «الجولة 30»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي لحساب الجولة 30 -الأخيرة- في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأحد 30-5-2021.

يستقبل استاد الملك فهد بمدينة الرياض المباراة الختامية لنادي الهلال في الدوري السعودي موسم 2020/2021، عندما يلتقي مع بطل كأس ملك السعودية “الفيصلي”.

وطلب نادي الهلال نقل المباراة من استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، إلى استاد الملك فهد من أجل إقامة حفل تتويجه بلقب الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخه، والذي حسمه في الجولة قبل الماضية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، جمعها من 17 انتصار، و7 تعادلات، بينما خسر 5 مرات، وسجل لاعبوه 57 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم بعد الشباب، ودخل مرماه 25 هدفًا كأقوى خط دفاع في المسابقة المحلية.

في المقابل، يدخل الفيصلي مواجهة الهلال بمعنويات مرتفعة بعدما فاز بلقب أغلي الكؤوس “كأس ملك السعودية”، على حساب نادي التعاون قبل أيام قليلة، إثر فوزه عليه بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة.

وعلى الرغم من إبتعاد الفيصلي بشكل كبير للغاية عن أول 3 مراكز، المؤهلين إلى بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، إلا أنه ضمن المشاركة في المسابقة القارية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بلقب كأس ملك السعودية.

ويتواجد نادي الفيصلي في المركز التاسع بجدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و9 تعادلات، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 40 هدفًا، واهتزت شباكه 44 مرة.

وتنقل مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي على القناة الرياضية السعودية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتنطلق صافرة بداية لقاء الهلال والفيصلي، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.