تعرف على موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

حسم تشيلسي الإنجليزي مقعده في مباراة كأس السوبر الأوروبي ليواجه فياريال الإسباني بعد تتويجهما بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



تشيلسي نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية، فيما حسم فياريال لقبه الأول من الدوري الأوروبي بالفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

ومن المُقرر أن تٌقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين فريقي تشيلسي وفياريال يوم 11 أغسطس/آب المقبل.

المباراة ستُقام على ملعب ويندسور بارك، في مدينة بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية.

المباراة ستُذاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

يُذكر أن ناديي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي هما الأكثر حصولا على بطولة كأس السوبر الأوروبي برصيد 5 ألقاب، يليها ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بـ4 ألقاب.