شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق السيد يُسجل لمنتخب مصر فى مرمى أسود الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لكل هدف قصة ووراء كل هزة للشباك كواليس لا يتذكرها الكثيرون ولا يعرف إلا من عاشوها أو من هم ساهموا فيها، لذا وجب علينا تسليط الضوء لحديث عن قصة هدف ما، وما صاحبه من ذكريات.
قصة اليوم عن الهدف الذي أحرزه طارق السيد، لاعب المنتخب الوطنى السابق، هدفا عالميا فى شباك الكاميرون، فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2006.
وتلقت مصر هزيمة من كوت ديفوار فى القاهرة، وتعادلت مع بنين خارج الحدود، قبل أن تواجه الكاميرون فى استاد القاهرة، وبالدقيقة 88 كان المنتخب متقدما على الأسود بثلاثية نظيفة اختتمها طارق السيد، قبل أن يقلص صامويل إيتو النتيجة بهدفين لبلاده.