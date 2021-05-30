شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق السيد يُسجل لمنتخب مصر فى مرمى أسود الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل هدف قصة ووراء كل هزة للشباك كواليس لا يتذكرها الكثيرون ولا يعرف إلا من عاشوها أو من هم ساهموا فيها، لذا وجب علينا تسليط الضوء لحديث عن قصة هدف ما، وما صاحبه من ذكريات.