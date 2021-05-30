شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك "المجهد" في مواجهة شرسة مع الجونة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الجونة، نظيره الزمالك، في مباراة عنوانها "الإجهاد"، نظرًا لضغط المباريات الذي تشهده مسابقة الدوري الممتاز، ويلتقي الفريقان في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف، وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر، في المقابل يدخل الفريق الساحلي اللقاء باحثًا عن مواصلة الانتصارات، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف في الجولة الماضية.

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18 هدفا، فيما يدخل الجونة اللقاء وهو في المركز الـ12، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.

ويعانى الزمالك من حالة شديدة من الإجهاد، حيث بدأت رحلة الفريق بالسفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى في الدورى، ثم توجه الفريق إلى السويس لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر، ثم إلى الجونة لمواجهة الجونة، وبعدها يعود الفريق إلى السويس مرة أخرى لمواجهة مصر المقاصة في دور الثمانية بكأس مصر، كما يعاني الزمالك في لقاء الجونة من كثرة الغيابات، حيث تعرض الدولى التونسى فرجانى ساسي وأشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي للإيقاف، مع استمرار غياب طارق حامد للإيقاف أيضًا، مع تعرض حازم إمام ومروان حمدى للإصابة، واستمرار غياب محمود علاء والمغربى حميد أحداد للتأهيل.

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة، في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهم، كما حذر الخواجة الفرنسي لاعبى فريقه من التهاون أو التراخى والاستسلام للإجهاد أمام الجونة، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على الأهلي صاحب المركز الثانى، والذى لم يخض مؤجلاته حتى الآن.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى.. محمد عواد، في الدفاع.. محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد.. في وسط الملعب.. محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.. وسيف الجزيرى فى الهجوم.

على الجانب الآخر، حفز رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه، وحثهم على تحقيق الفوز واستغلال غيابات الزمالك وحالة عدم التجانس التي من المتوقع أن تظهر بين صفوف الفارس الأبيض، في ظل الاعتماد على عدد من البدلاء، كما شدد على ضرورة العمل على تقسيم المباراة لأجزاء حتى يتم العبور بها إلى بر الأمان، وعدم الاستعجال في تسجيل الأهداف مع الحذر الدفاعي لعدم استقبال أي هدف، ومن ثم تحقيق المفاجأة للزمالك بخطف الثلاث نقاط.