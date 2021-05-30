شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري أبطال أوروبا .. «جوجل» يحتفي بتتويج تشيلسي (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل محرك البحث «جوجل» بتتويج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب غريمه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس السبت 29-5-2021، على ملعب الدرجاو بالبرتغال.

وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرجاو بالبرتغال في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

جوجل يحتفل بفوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

سجل هدف تشيلسي الألماني هافيرتز في الدقيقة 42 بعدما تسلم تمريرة سحرية من ماونت انفر على إثرها بحارس مانشستر سيتي إيدرسون وراوغه وأودع الكرة بالشباك، ينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0.

وفي الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي إدراك التعادل إلا أن انضباط فريق تشيلسي وتنظيمه الدفاعي وقف دون أن يصل سيتي لهدف التعادل بل هدد تشيلسي مرمى ايدرسون أكثر من مرة لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 1-0.

جوجل يحتفل بفوز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز يتوج تشيلسي بطلًا لبطولة دوري ابطال أوروبا 2021، للمرة الثانية في تاريخه.