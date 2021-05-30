شكرا لقرائتكم خبر عن «جورجينا» تُحرِّض «رونالدو» على الرحيل من «يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، غضبه من عودة المدرب الإيطالى ماسيميليانو أليجرى لقيادة السيدة العجوز.

ورحل أندريا بيرلو عن قيادة يوفنتوس رسميًا، وزعم العديد من التقارير أن «أليجرى» وقّع بالفعل عقود تدريب السيدة العجوز لمدة 4 مواسم مقبلة.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن «رونالدو» غير سعيد بقرار عودة «أليجرى»، وأنه حَثَّ وكيله، خورخى مينديز، على إجراء محادثات مع باريس سان جيرمان.

وينتهى عقد «رونالدو» مع يوفنتوس فى يونيو 2022، لكنه يفضل الرحيل عن النادى الإيطالى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأشارت إلى أن «رونالدو» أحرز 28 هدفًا فى 43 مباراة مع «أليجرى» خلال موسم 2018- 2019، وهو أقل عدد من الأهداف لصاروخ ماديرا فى موسم واحد مع يوفنتوس.

وأوضحت «لاجازيتا ديللو سبورت» أن «رونالدو» لا يزال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجى، لا يرغب فى الترحيب به مرة أخرى.

وذكرت أن هناك فريقين فقط يستطيعان تحمل تكاليف التعاقد مع «رونالدو»، وهما: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن يحتاج الشياطين الحمر إلى خفض راتب النجم البرتغالى.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن سان جيرمان مستعد لضم «رونالدو»، خاصة إذا رحل كيليان مبابى قبل نهاية عقده.

وأضافت أن جورجينا رودريجيز، شريكة «رونالدو»، ترغب فى الانتقال إلى باريس، وأخبرت بعض أصدقائها بأن العاصمة الفرنسية وجهتها المفضلة.