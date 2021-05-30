شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونايتد» يجهز خطة لطرد.. «دى خيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزى لتعزيز مركز حراسة مرمى الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال محاولته التعاقد مع الحارس العملاق لفريق أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، من أجل خلافة الإسبانى ديفيد دى خيا الذى ترغب الإدارة فى التخلى عن خدماته فى حال وصول عرض مناسب.

ذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يرغب فى التخلى عن دى خيا، من أجل التعاقد مع الحارس المتألق يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد فى الميركاتو الصيفى لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اليونايتد تنوى تقديم راتب خيالى لإقناع الحارس السلوفينى بالرحيل عن الروخى بلانكوس الصيف الحالى، من خلال عرض بـ 375 ألف جنيه إسترلينى فى الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى مانشستر يونايتد غير مقتنعين بمنح الفرصة إلى دين هندرسون كحارس أول فى الفريق بالموسم المقبل، خاصة بعد المستوى الهزيل الذى ظهر عليه خلال لقاء ليفربول الذى خسره الفريق بنتيجة ٢-٤ فى الدورى الإنجليزى.

ويبدو مانشستر يونايتد منفتحًا على السماح لدى «خيا» صاحب الـ 30 عاما بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى إلى أحد الأندية الكبيرة التى ترغب فى التعاقد معه، أو قد يعود إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

كان «أوبلاك» قد نجح فى قيادة أتلتيكو مدريد لحصد لقب الدورى الإسبانى للمرة الـ 11 فى تاريخه، والأولى منذ 2013، بعد منافسة قوية مع ريال مدريد حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، كما حصل على جائزة زاموا كأفضل حارس فى المسابقة.

وخرج مانشستر يونايتد بموسم صفرى، عقب خسارته لقب الدورى الأوروبى مساء الأربعاء أمام فياريال الإسبانى بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1.

على جانب آخر، أعلن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، ماركوس راشفورد، تعرضه لنحو 70 تعليقا عنصريا على وسائل التواصل الاجتماعى، بعد المباراة النهائية فى الدورى الأوروبى التى خسرها فريقه أمام فياريال الإسبانى.

وكتب الفريق الإنجليزى على حسابه على «تويتر» منددًا بتعرض لاعبيه «لمضايقات عنصرية». وغرد «راشفورد» على حسابه على منصة «تويتر»: «حتى الآن أحصينا 70 تعليقا عنصريا على الأقل على حساباتى فى وسائل التواصل الاجتماعى».

وقال تورى تاونسيند، رئيس رابطة اللاعبين، فى جمعية (كيك ايت أوت) المناهضة للعنصرية فى المجال الرياضى: «زخم التعليقات العنصرية التى تعرض لها ماركوس راشفورد ولاعبو مانشستر يونايتد بعد نهائى الدورى الأوروبى كبير وغير مقبول».

وأضاف: «نعرف أنه أمامنا الكثير من العمل لتغيير الواقع وإنهاء العنصرية على الإنترنت، وسنواصل النقاش مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعى لدفعهم نحو تشديد الإجراءات لأقصى حد ممكن ضد هذه التصرفات».