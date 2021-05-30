شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» يكشف تفاصيل مستقبل «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة، أنه سيعقد جلسة مع الهولندى رونالد كومان لتحديد مصيره مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يحترمه ويقدره كأسطورة للنادى.

وقال لابورتا، خلال مؤتمر صحفى: «عقدنا هذا المؤتمر لشرح ماذا يحدث، فالأعضاء يريدون منا توضيحا لبعض الأمور، ونريد توضيح أسباب القرارات التى نتخذها».

وأضاف: «لدينا خطة قصيرة المدى، فنحن وصلنا للإدارة فى منتصف الموسم، ووجدنا مشروعا لم ينجح، وفى نفس الوقت نعمل على مشروعنا الذى نحن مقتنعون بأنه سيجلب الفرح لبرشلونة ومشجعيه وسيغير من الوضع الاقتصادى، ونخطط بعمق فى كل المجالات».

وعن مستقبل المدرب كومان، علق: «لا توجد مواسم انتقالية فى برشلونة، وفى النهاية سنقدر الموقف ونقيّم القرارات للمستقبل، وتصرفنا دائمًا باحترام كبير مع كومان، فهو أسطورتنا ومدرب محترف يقوم بعمله، ورتبنا للقاء الأسبوع المقبل».

وأوضح: «نريد أن نبقى منافسين، لذلك علينا التحدث بكل وضوح، وأعتقد أنه يمكننى الحديث عن كل شىء معه، وهو كذلك يمكنه إخبارى بكل شىء، وكومان أصابنا بالفزع بالأمس لأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى لكنه بخير حاليًا».

وبسؤاله حول تجديد عقد ميسى، أجاب: «عقد ميسى الجديد يسير على ما يرام، لكن لم يتم الانتهاء منه، ويجب أن نواصل العمل مع جميع المديرين التنفيذيين المعنيين، وسنقدم عرضًا فى حدود إمكانيات النادى، وعلاقتنا به جيدة، ونفعل كل ما هو ضرورى لاستمراره». وزاد: «الأمر ليس مسألة مال بالنسبة لميسى، فهو يريد مشروعا جماعيا للفوز بكل شىء، ونحن متفائلون به». وتابع: «الأسبوع المقبل سنعلن عن صفقات جديدة للفريق الأول، والأعضاء يريدوننى أن أسير بسرعة، ويجب أن نتقدم بحزم، لأنه علينا التوفيق بين موقفين متعارضين».

وأضاف: «لن أكون قادرًا على الحديث بدقة عن الوضع الاقتصادى، لأن التدقيق سينتهى فى يوليو، ويوم 20 يونيو سيكون لدينا المزيد من المعلومات عن وضع النادى.. وهناك أشياء ستظهر وعلينا حلها، وبعض الأشياء مقلقة، وأخرى مدهشة، والبعض الآخر مُعقد.. لكن لدينا حلول».

وتابع: «فلسفة الفريق فى كرة القدم.. لطالما نستوحى أفكارنا من يوهان كرويف، وأيضًا أسمع آراء جميع الأقسام الفنية، ونحن فريق شجاع يحب الفوز من خلال اللعب بشكل جيد، ولدينا مراجع فى الرياضات المختلفة تساعدنا فى اتخاذ القرارات».

وعن التعامل مع اللاعبين الكبار، كشف: «لقد بدأنا محادثات معهم بالفعل، ونريد أن نشرح لهم وجهة نظرنا، ونسعى لكى ينهوا مسيرتهم بأفضل طريقة ممكنة».

وحول المفاوضات مع «تشافى»، علق: «من باب الاحترام، نحن متعاقدون مع كومان، ولديه عقد.. لكن تشافى ليس خيارا مستبعدا، فنحن نتحدث معه ونشارك الأفكار، والكل يريد أن يكون مدربًا للبارسا، لكن علينا أن نتخذ القرار».

وقال: «سيكون تشافى مدربًا رائعًا، وهى قضية حساسة لأنه صديق لى، وفى الوقت الحالى نحن نعيش وضعا مختلفا، ليس كما حدث مع جوارديولا فى 2008، فالمبادئ هى نفسها لكن الأوضاع يجب أن تكون مناسبة».

وأضاف: «خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا يفاجئنى، فحين نتحدث على انفراد يظهر الاحترام والتقدير والمتبادل، أما فى العلن يتحدث بعدوانية شديدة، ويفاجئنى ذلك، ومندهش من بعض التصريحات، ويجب احترام برشلونة».