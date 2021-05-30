تشيلسي يحصد لقبه الثاني من دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تُوج فريق تشيلسي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية.



ونجح تشيلسي في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية، بالمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة حضور 14 ألفا و110 مشجعين، علما بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سمح بحضور 16 ألفا و500 مشجع، في ظل القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسجل هدف الفريق السماوي الوحيد لاعبه الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله الإنجليزي ماسون ماونت، قبل مراوغة البرازيلي إيدرسون، حارس الفريق السماوي.

وبات هافيرتز أول ألماني يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، منذ عام 2013، حين سجل إلكاي جوندوجان، لاعب السيتي حاليا، هدفا بقميص بروسيا دورتموند في الخسارة (1-2) ضد بايرن ميونخ.

كذلك فإن هافيرتز هو أول لاعب يفتتح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا في مباراة نهائية، منذ جوندوجان أيضا في 2013.

وبهذا حصد تشيلسي لقبه الثاني في البطولة، بعد فوزه بلقبه الأول في نسخة (2011-2012).

في المقابل لم يتمكن مانشستر سيتي من الحصول على لقبه الأول في البطولة، بعد وصوله للنهائي لأول مرة في تاريخه.

وبات الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، أول مدرب يقال من تدريب فريق بدوري أبطال أوروبا ويحقق اللقب مع فريق آخر في نفس الموسم.