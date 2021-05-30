شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستدرج الإنتاج الحربي "الباحث عن طوق النجاة" اليوم على استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إنبى نظيره الإنتاج الحربي في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربي من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في مثلها وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه 42 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

وطالب حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتعويض نزيف النقاط الذى حاصر الفريق البترولى في الأسابيع الأخيرة لمواصلة خطة تصحيح المسار بغية إنهاء المسابقة في مركز يليق بإمكانيات وقدرات زعيم الأندية البترولية.

في المقابل طالب أحمد كشرى، المدير الفني للإنتاج الحربي، لاعبيه بالتركيز لحصد نقاط مباراة اليوم، مشددا على ضرورة استغلال الفرص للتسجيل وهز شباك المنافس، ويعود محمد طلعت ومامادو أنياس ومحمد سوستة، لاعبو الإنتاج الحربي، لصفوف فريقهم في مباراة اليوم، بعد غيابهم عن المواجهات السابقة؛ بسبب الإيقاف.