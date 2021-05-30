شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يخشى مفاجآت المقاولون العرب على استاد الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندرى، بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.

وطالب أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعهم في المربع الذهبى للمسابقة، محذرًا من الأخطاء الدفاعية التي تكلف شباك الفريق أهدافا سهلة من المنافسين.

في المقابل طالب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للهروب من شبح المراكز المتأخرة في جدول الدوري بعد النتائج الصادمة التي حققها ذئاب الجبل في الدور الأول للمسابقة.