شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأحمر، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد بقطر، خاصة بعد الروح العالية والقتالية التي ظهر عليها اللاعبون في هذه المباراة وتحفيزا لهم على التتويج بمزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي بصرف مكافآت خاصة للاعبين بخلاف المكافأة المقررة في لائحة الفريق الأحمر، تقديرا للاعبين بعد تحقيق الأهداف المنشودة سواء في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي أو التتويج بلقب السوبر الأفريقي، والتغلب على حالة الإجهاد وضغط المباريات التي ضرب لاعبي الأهلي طوال الفترة الماضية.

فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلي في نهائي السوبر الأفريقي على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلي، وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة في نهائي سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالسوبر في تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.