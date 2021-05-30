شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 26 أغسطس موعدا لانتهاء الدوري بسبب معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد مسئولو اتحاد الكرة، يوم 26 أغسطس المقبل، موعدا لإنهاء مسابقة الدورى العام، وتحديدا قبل التوقف الدولي، المقرر له في الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر، بحيث يتمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر من إقامة معسكره.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة مؤخرا تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لبيراميدز ضمن مسابقة الدوري، على أن تقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري، على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد، على أن يكتفى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي.

وجاء التعديل على النحو التالي:

⁃ تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي، المقرر إقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو باستاد السلام.

⁃ تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17 المقرر إقامتها بأسوان في 7 يونيو المقبل.

⁃ تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.

⁃ تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.