شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف هدافي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادي الأهلي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي الذي فاز على شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي بركلات الترجيح.

تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، بمجموع المباراتين 3/1.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراتي الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 يونيو المقبل على ملعب رادس بينما تقام مباراة العودة يوم 25 على ملعب الأهلي والسلام بجولة الإياب، وتقام المباراتان في التاسعة مساء بتوقيت مصر وتونس.

وقبل مواجهة الترجي، نستعرض هدافي الأهلي في بطولة أفريقيا حتى الآن:

محمد شريف "3 أهداف"

طاهر محمد طاهر "3 أهداف"

ياسر إبراهيم "هدفين"

كهربا "هدفين"

بدر بانون "هدفين"

أفشة "هدفين"

صلاح محسن "هدف"

مروان محسن "هدف"

والتر بواليا "هدف"

وليد سليمان "هدف"

أليو ديانج "هدف"

جدير بالذكر أن الأهلي تحت قيادة الجنوب أفريقي نجح فى تسجيل 19 هدفا حتى الآن، واستقبل 6 أهداف فقط قبل مواجهتي الترجي في نصف النهائي.