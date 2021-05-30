شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الخطيب عقد جلسة مع موسيماني لتجديد عقده مع الأهلي 7 سنوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ملف تجديد عقد بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق، مبكرا، عقب الانجازات الذي يحققها المدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة المقبلة وآخرها التتويبج بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وقال سيف زاهر، خلال برنامجه، إن الخطيب عقد جلسة مع بيتسو موسيماني لتمديد عقده مع الأهلي لمدة تصل إلى 7 سنوات، خاصة وأن رئيس النادي الأهلي يريد تكرار مشروع مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

أضاف زاهر أن موسيماني رحب جدا بعرض رئيس النادي الأهلي، وقال له: «جمهو الأهلي أهلي، والنادي الأهلي أصبح بيتي، فأنا مرتبط مع الأهلي بدون عقود ولن أرحل عنه».