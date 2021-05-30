شكرا لقرائتكم خبر عن «جواز كوفيد - 19» لمباريات ويمبلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنسق الحكومة البريطانية مع مسؤولي اسكتلندا فيما يتعلق بضرورة حصول مشجعي منتخبي إنجلترا واسكتلندا على جواز كوفيد-19 (الذي يعني حصولهم على جرعتي اللقاح) في حال أرادوا حضور المباراة على ملعب ويمبلي ضمن بطولة أمم أوروبا الشهر المقبل؛ لضمان «مناخ صحي».

ومن المتوقع أن يحضر 22.500 مشجع المباراة من ضمنهم 2600 من مشجعي جيش التارتان (منتخب اسكتلندا)، وقال مصدر في الحكومة البريطانية: إن هناك توجهاً لاستخدام الجواز عند مواجهة إنجلترا لمنتخب كرواتيا في ال 13 من يونيو/ حزيران المقبل على الملعب الشهير في لندن أيضاً والذي سيحضره نفس العدد من المتفرجين؛ لكن القرارات لن تدخل حيز التطبيق إلا بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (يويفا) ورابطة كرة القدم الإنجليزية.