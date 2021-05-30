شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس يهدد رونالدو بالقضاء بسبب شرفة مخالفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

هدد مهندس تصميم من لشبونة يُدعى جوزيه ماتيوس برفع دعوى على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في حال لم يغير تصميم واجهة شقته الزجاجي. واتهم المهندس النجم البرتغالي بأنه يريد «تسجيل هدف في مرمى فريقه»، وأضاف: «مع إعجابي واحترامي لرونالدو الرياضي الملهم والقدوة لأطفالي، إلا أن شرفة منزله تنم عن عدم احترام وعدم تشريف لعملنا؛ إذ إنه لم يحصل على موافقتنا كمهندسين للمبنى ولا موافقة الجيران ولا موافقة غرفة بلدية لشبونة وأنا لن أسكت على هذا».

وقال ماتيوس: إنه صدم عند مشاهدته صور الشرفة على سقف الشقة في الطابق ال13 وأضاف: «وجود الشرفة على السقف لا يمكن أن يكون قانونياً لأنه تجاوز للحد الأعلى للارتفاع، هناك حقوق لمصممي المبنى يجب احترامها. لا أعتقد أنني سأحتاج إلى رفع دعوى قانونية لكن في حال لم تتم إزالتها سأذهب للمحكمة».