ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي (1-0) نهائي دوري ابطال اوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - توجّ فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب "دراجاو"، بمدينة بورتو في البرتغال.

نجح اللاعب الألماني "كاى هافيرتز" في تسجيل هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة بعد إنفراده بالحارس إيديرسون.

وفاز الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال، الذي حقق فيه فريقه اللقب الثاني في تاريخه، عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد