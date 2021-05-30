شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: العمل الجماعي سر نجاح إدارة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن العمل الجماعي داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء هو سر نجاح الإدارة والمنظومة، وقال: "إحنا مجموعة عمل، مفيش حد بيشتغل لنفسه، الشغل كله الهدف منه الارتقاء باسم الأهلي".

وأضاف قنديل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أنا محظوظ بتواجدي في مجلس إدارة الأهلي في الفترة الحالية، ودائما نسعى للحفاظ على ثوابت النادي الأهلي وأهدافه ومبادئه، والخطيب أحد رموز النادي الذي يحمل جينات الأهلي".

وتابع: "من اللحظة الأولى للمجلس الحالي، رفضنا أن يدار ناد بحجم الأهلي بلائحة استرشادية، فطلب الخطيب وضع لائحة تليق بالأهلي، وهذا جزء من عظمة الأهلي، وأنه يملك نظاما لا يحيد عنه أحد".

واستطرد: "الأهلي يملك مبادئ أخلاقية، ويُقصد بها المبادئ غير المكتوبة، مثلا التعامل مع الإعلام هذا لا يوجد به نص، وإنما يحكمه كود أخلاقي لجميع أعضاء المجلس عبر التاريخ، ومجلس الإدارة الحالي عمل رقم قياسي في الجلسات، حيث عقدنا أكثر من 80 جلسة واجتماعا منذ تعيين المجلس في 2017".

واختتم: "الخطيب من أسباب شعبية النادي الأهلي، والفريق يلعب كل مباراة للفوز، وكل مباراة لدينا تساوى بطولة، ومن أهم مزايا الأهلي أن الجميع يتوارى ليصدر اسم الأهلي مع كل نجاح أو إنجاز".