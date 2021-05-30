شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الجونة والزمالك فى الدورى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الجونة نظيره الزمالك، فى مباراة تحت عنوان "الإجهاد" ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر، وفى المقابل يدخل الفريق الساحلى اللقاء باحثًا عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف في الجولة الماضية.

موعد المباراة

ويلتقى الزمالك والجونة في التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

ترتيب الزمالك والجونة فى الدورى

الزمالك يدخل المباراة متربعًا على عرش جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 16، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18، فيما يدخل الجونة اللقاء وهو في المركز الـ 12، برصيد 30 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 27.

الزمالك يتحدى الإجهاد والغيابات فى مواجهة الجونة

ويعانى الزمالك من حالة شديدة من الاجهاد حيث بدأت رحلة الفريق بالسفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الدورى، ثم توجه الفريق إلى السويس لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر، ثم إلى الجونة لمواجهة الجونة، وبعدها يعود الفريق إلى السويس مرة أخرى لمواجهة مصر المقاصة في دور الثمانية بكأس مصر، كما يعانى الزمالك في لقاء الجونة من كثرة الغيابات، حيث تعرض الدولى التونسى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وحمزة المثلوثى للإيقاف، مع استمرار غياب طارق حامد للإيقاف أيضًا، مع تعرض حازم إمام ومروان حمدى للإصابة، واستمرار غياب محمود علاء والمغربى حميد أحداد للتأهيل.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

ويعمل الفرنسي باتريس كارتيرون على وضع تشكيل متجانس من العناصر المتاحة في ظل غياب عدد كبير من الأساسيين، خاصة أن الفريق استعاد جهود محمد عبد الغنى وإمام عاشور بعد انتهاء إيقافهما، كما حذر الخواجة الفرنسي لاعبى فريقه من التهاون أو التراخى والاستسلام للإجهاد أمام الجونة، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لمواصلة الضغط على الأهلى صاحب المركز الثانى والذى لم يخوض مؤجلاته حتى الأن.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى.. محمد عواد، في الدفاع.. محمد عبد الغنى ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد.. فى وسط الملعب.. محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف اوباما.. وسيف الجزيرى فى الهجوم.

الجونة يبحث عن تحقيق المفاجأة أمام الفارس الأبيض

على الجانب الآخر، حفز رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، لاعبيه وحثهم على تحقيق الفوز واستغلال غيابات الزمالك وحالة عدم التجانس التي من المتوقع أن تظهر بين صفوف الفارس الأبيض في ظل الاعتماد على عدد من البدلاء، كما شدد على ضرورة العمل على تقسيم المباراة لأجزاء حتى يتم العبور بها إلى بر الأمان، وعدم الاستعجال في تسجيل الأهداف مع الحذر الدفاعى لعدم استقبال أي هدف، ومن ثم تحقيق المفاجأة للزمالك بخطف الثلاث نقاط.