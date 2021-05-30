الامارات | «الزاركا» تواجه «السيل» بكأس الوثبة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزاركا» تواجه «السيل» بكأس الوثبة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزتها 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً تسعى لتسجيل اسمها ضمن قائمة الفائزين في سباقات كأس الوثبة في بلجيكا، ويتصدر القائمة الفرس القوية «الزاركا دي اي» لمالكها ومدربها يوهان فيرستربين وبقيادة كوين كليمانس.

وتواجه البطلة البلجيكية، الجواد الليبي «السيل» لفيصل جورجي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة ويليام مونغل، الفائز بـ12 سباقاً من أصل 40 مشاركة.

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