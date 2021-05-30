الامارات | الجابر: كايزر خبير استراتيجي يجسّد فلسفة الجزيرة في اللعب الهجومي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: كايزر خبير استراتيجي يجسّد فلسفة الجزيرة في اللعب الهجومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تمديد عقد المدرب الهولندي، مارسيل كايزر، ليستمر مدرباً للفريق الأول لكرة القدم في النادي لموسمين إضافيين، ويمتد العقد الجديد حتى يونيو 2023، ليواصل المدرب الهولندي عمله مع «فخر أبوظبي»، الذي بدأ تجربته الثانية مع الفريق منذ 2019، بعدما سبق له تدريب الفريق في 2018.

من جهته، قال نائب رئيس نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يسرنا تمديد عقد مارسيل كايزر، خصوصاً أنه يعد خبيراً استراتيجياً وتكتيكياً محترفاً، استطاع أن يجسّد فلسفة النادي في اللعب الهجومي المتميز، كما أنه نجح في تنفيذ رؤية قيادة النادي وإدارته، بتطوير المواهب والكفاءات المواطنة الشابة في أكاديمية النادي، ورعايتها وصقلها والاعتماد عليها، لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز».

وأضاف في تصريحات صحافية: «تتحدث إنجازات الموسم الماضي عن نفسها، وهي دليل على التزام كايزر وعمله الجاد في النادي، ويعكس تجديد عقده حرص الإدارة على توفير الاستقرار والتخطيط بعيد المدى نحو الإنجاز والتألق من خلال تضافر جهود جميع أعضاء أسرة نادي الجزيرة في أرض الملعب وخارجه، وأنا على ثقة بأن مشجعي (فخر أبوظبي) سيكونون سعداء برؤية كايزر مدرباً للفريق للموسمين المقبلين على الأقل».

وختم: «أنتهز هذه الفرصة لأثمّن عالياً اهتمام قيادة النادي وحرصها على توفير منظومة داعمة للنجاح والتميز، وأشكر كل من أسهم في إتمام تجديد العقد، ونتطلع إلى مزيد من النجاح والتألق لنادي الجزيرة، على الصعيدين المحلي والقاري في المواسم المقبلة».

في المقابل، أعرب مارسيل كايزر عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وقال في تصريح صحافي: «منذ أول يوم لي في هذا النادي الرائع شعرت بترحيب كبير، وأنا فخور بأن أعتبر أبوظبي بيتي الثاني، وفخور للغاية بتجديد عقدي، خصوصاً بعد الموسم الاستثنائي الذي تُوّجنا فيه أبطالاً لدوري الخليج العربي».

ويعد كايزر من أبرز المدربين بدوري الخليج العربي في الموسم الماضي، بعدما قاد الجزيرة للفوز في 17 مباراة بمشاركة 17 لاعباً من خريجي الأكاديمية، بينما خسر ثلاث مباريات بما فيها مرة واحدة على أرضه، وأحرز الجزيرة 65 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في موسم واحد بدوري الخليج العربي، منذ تحقيق الجزيرة للقب في موسم 2016-2017.

ومنذ انضمامه إلى الجزيرة لفترة ثانية، حقق كايزر أرقاماً قياسية، إذ قاد الفريق في 44 مباراة بالمسابقات المحلية محققاً فيها معدل فوز بلغ 61%، ويعتمد المدرب الهولندي بشكل كبير على المواهب الصاعدة وخريجي أكاديمية النادي، تماشياً مع رؤية إدارة الجزيرة وفلسفتها.

يذكر أن كايزر بدأ مسيرته التدريبية في عام 2007 بتوليه قيادة نادي أرغون الهولندي، ومن ثم قاد عدداً من الفرق في الدوري الهولندي، قبل أن يتم تعيينه مدرباً لفريق أياكس أمستردام في 2017، وبعد فترة تدريب في بلاده امتدت لـ10 سنوات متتالية، خاض كايزر أول تجربة له في الخارج عندما قاد نادي الجزيرة عام 2018، قبل أن ينتقل إلى تدريب بطل الدوري البرتغالي الحالي سبورتينغ لشبونة لموسم واحد، فاز فيه بلقب الكأس، قبل العودة مجدداً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في 2019.

أرقام كايزر مع الجزيرة:

لعب: 29.

فاز: 17.

تعادل: 7.

خسارة: 5.

أحرز: 67.

دخل مرماه: 33.

أهداف من ركلات جزاء: 8.

أهداف من خارج منطقة الجزاء: 49.

معدل نسبة الاستحواذ: 61%.

دقة التمريرات: 88%.

مخالفات مرتكبة: 313.

مخالفات مكتسبة: 350.

بطاقات صفراء: 45.

بطاقات حمراء: 4.

ركلات جزاء مرتكبة: 6.

ركلات جزاء مكتسبة: 9.

• كايزر دفع بـ17 لاعباً من أكاديمية النادي في الموسم المنصرم.

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