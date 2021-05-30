الامارات | 10 نزالات في ختام منافسات السيدات.. وكازاخستان تتصدر المشهد

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نزالات في ختام منافسات السيدات.. وكازاخستان تتصدر المشهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل اليوم الستار على منافسات السيدات للنسخة الـ13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، التي تستضيفها دبي وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، في فندق لو ميريديان المطار، بإقامة 10 نزالات تبدأ عند السادسة من مساء اليوم، فيما سيُقام غداً نهائي الرجال.

وتلتقي الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة الثانية على العالم مع الأوزبكية جولشال سلطاناليفا في وزن الذبابة الخفيف (45 -48 كيلوغراماً)، كما تلتقي مواطنتها، ناظم كيزابي مع الهندية إم سي ميري كوم المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزن الذبابة (48 – 51 كيلوغراماً)، وستواجه الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم الأوزبكية سيتورا شوجداروفا في وزن (51 – 54 كيلوغراماً)، وتلتقي الكازاخستانية فلاديسلافا كوختا مع الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا في وزن الريشة (54-57 كيلوغراماً).

وفي الوزن الخفيف (57 – 60 كيلوغراماً) تواجه الكازاخستانية ريما فولوسينكو الإندونيسية هوسواتون حسنة، وفي وزن المتوسط الخفيف (60 – 64 كيلوغراماً) تلتقي الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا مع الهندية لالبوتسايهي، بينما تلتقي الكازاخستانية فالينتينا خالزوفا مع الأوزبكية نافباخور خاميدوفا، في وزن الوسط (64 – 69 كيلوغراماً) وفي وزن (69 – 75 كيلوغراماً) تلتقي الأوزبكية مافولدا موفلونوفا مع الهندية بوجا راني، وفي وزن الثقيل الخفيف (75 – 81 كيلوغراماً) تلتقي الكازاخستانية فريزة شولتاي مع الأوزبكية روزميتوفا سوخيبا.

وتُختتم منافسات السيدات بمواجهة تجمع الكازاخستانية لازات كونجيبايفا مع الهندية أنوباما في وزن الثقيل (أكثر من 81 كيلوغراماً).

وكانت أوزبكستان قد فرضت نفسها على منافسات الرجال، كما فعلت في السيدات، بتأهل سبعة من أبطالها إلى نهائي منافسات الرجال.

البطولة الأقوى

اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة عبدالله العنتلي، النسخة الحالية من بطولة آسيا هي الأقوى نظراً لعدد المُصنفين العالميين المشاركين في البطولة.

وقال في تصريحات صحافية: «يتنافس في نهائي البطولة ستة ملاكمين من المصنفين الأوائل على مستوى العالم، كما يتنافس سبعة ملاكمين آخرين مصنفين ثانياً على مستوى العالم، ووجود تلك الكوكبة من الأسماء والنجوم العالميين أشعل منافسات نصف نهائي الرجال، التي شهدت نزالات قوية وشهدت أيضاً خروجاً جماعياً لملاكمي دول كاملة بخسارة الملاكم العربي في البطولة الكويتي عبدالرحمن العنزي، بعدما واجه الملاكم الأوزبكي جالولوف باخودير المصنف الأول على آسيا في وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوغراماً)، كما خرج أيضاً ملاكمو دول الفلبين وقيرغستان وطاجاكستان، وهذا يؤكد أن البطولة لم تشهد أي مفاجآت حتى هذا الدور من منافسات الرجال».

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