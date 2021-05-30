الامارات | «فيكتور لودروم» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «بري ديسبهان» في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتور لودروم» بشعار «غودولفين» يطلب لقب «بري ديسبهان» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل المهر «فيكتور لودروم» بإشراف المدرب اندريه فابر، آمال «غودولفين» في المنافسة على لقب سباق «بري ديسبهان» الذي يجري اليوم على مضمار «لونغشام» الفرنسي، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 1» لمسافة 1900 متر عشبي.

ويطمح مهر «غودولفين» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل الفحل «شمردل» إلى تسجيل انتصاره الثالث على صعيد سباقات الفئة الأولى، الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن استهل في عام 2019 أول انتصاراته بالفوز بلقب سباق «بري جان لوك لاغادير» لخيول «جروب 1» خلال مسيرته الخالية من الهزائم في عمر السنتين، واتبع بإضافة فوزٍ في بطولة كلاسيكية بانتصاره في يونيو 2020 بلقب «2000 غينيز» الفرنسي على مضمار دوفيل.

ويواجه «فيكتور لودروم» بقيادة فارسه مايكل بارزالونا، في «بري ديسبهان» ستة من نخبة جياد المسافة المتوسطة، الجواد الأعلى تصنيفاً «سكاليتي» بشعار «جان كلاود» والذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في 13 من أصل مشاركاته الـ14 بعالم السباقات، من ضمنها 10 انتصارات، جاء آخرها 11 أبريل الماضي على مضمار «لونغشام» ذاته.

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