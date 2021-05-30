الامارات | ماجد سلطان: شباب الأهلي كسر هيمنة النصر على كرة الطاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سلطان: شباب الأهلي كسر هيمنة النصر على كرة الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي ماجد سلطان، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق كرة الطاولة بفوزه بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على البطل التاريخي للمسابقة، فريق النصر، أول من أمس، بنتيجة 3-2، لينهي هيمنة «العميد» على لقب الكأس بفوزه به 18 مرة.

وقال سلطان في تصريحات صحافية إن: «شباب الأهلي حقق إنجازاً تاريخياً خصوصاً أن النصر فاز بلقب الدوري، كما أنه يحمل لقب الكأس 18 مرة، ويضم الفريق العديد من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة، لكن شباب الأهلي الذي يضم عدداً من اللاعبين الشباب، لكنهم في الوقت نفسه يلعبون في صفوف المنتخب الوطني، نجح في كسر هيمنة النصر على كرة الطاولة».

وأضاف: «نهائي الكأس جاء مثيراً للغاية، وبرهن اللاعبون الشباب على أنهم قادرون على أن يصبحوا مستقبل اللعبة في السنوات المقبلة، وأن فوز شباب الأهلي بلقب الكأس من خلالهم يمهد الطريق لحصد المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة».

وكان شباب الأهلي قد فاز بلقب كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على النصر 3-2، في المباراة النهائية بصالة نادي الوصل، وقام رئيس اتحاد كرة الطاولة المهندس داوود الهاجري بتتويج شباب الأهلي بالكأس كما قام بتتويج النصر، بدرع الدوري العام للرجال، والذي حسم لقبه قبل أسابيع قليلة.

وتمكن صلاح عبدالحميد لاعب شباب الأهلي، بالفوز بالمباراة الأولى على لاعب النصر راشد عبدالحميد 3-1، ثم فاز لاعب النصر مروان منصور على عيسى إبراهيم 3-0، بينما فاز زوجا النصر راشد محمد وراشد عبدالحميد، على زوجي شباب الأهلي عيسى وعبدالله البلوشي 3-0، وفاز صلاح عبدالحميد على مروان منصور 3-0، ليتعادل الفريقان 2-2.

وفي المباراة الخامسة الفاصلة، تمكن عبدالله البلوشي من التقدم بشوطين نظيفين، وأدرك راشد محمد التعادل بالفوز بالشوطين التاليين، وتمكن البلوشي من حسم الشوط الخامس لصالحه ليفوز بالمباراة 3-2، ويتوج شباب الأهلي بطلاً للكأس.

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