الامارات | «البارالمبية الآسيوية» تشيد بدور الإمارات في رياضة «أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «البارالمبية الآسيوية» تشيد بدور الإمارات في رياضة «أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، في ختام جدول أعمال اجتماعاته الدورية، التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار اليومين الماضيين، بدور الإمارات في إعادة رياضة «أصحاب الهمم» إلى الواجهة العالمية خلال جائحة «كورونا»، من خلال التنظيم الناجح لبطولات فزاع الدولية وكأس العالم للرماية، التي فتحت آفاقاً جديدة وأحيت آمال اللاعبين والمنتخبات من الدول العالمية كافة، من أجل التأهل والظهور في التحدي الأولمبي المرتقب في طوكيو.

كما ناقش مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، خطط تعديل الأهداف الاستراتيجية وفقاً لمرحلة «كورونا» والتحديات التي ظل يعيشها العالم بسبب هذه الجائحة.

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