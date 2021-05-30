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الامارات | «البارالمبية الآسيوية» تشيد بدور الإمارات في رياضة «أصحاب الهمم»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، في ختام جدول أعمال اجتماعاته الدورية، التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار اليومين الماضيين، بدور الإمارات في إعادة رياضة «أصحاب الهمم» إلى الواجهة العالمية خلال جائحة «»، من خلال التنظيم الناجح لبطولات فزاع الدولية وكأس العالم للرماية، التي فتحت آفاقاً جديدة وأحيت آمال اللاعبين والمنتخبات من الدول العالمية كافة، من أجل التأهل والظهور في التحدي الأولمبي المرتقب في طوكيو.

كما ناقش مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية، خطط تعديل الأهداف الاستراتيجية وفقاً لمرحلة «كورونا» والتحديات التي ظل يعيشها العالم بسبب هذه الجائحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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