شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية والأشعة تحدد مصيره أمام الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، سيجري أشعة على القدم، بعد شكواه من إصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتعرض أفشة لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة، وتحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب في القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية. وتوج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد.

وكشف طبيب الأهلي المصري، أحمد أبوعبلة، تشخيص إصابة ثنائي الفريق، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، بعد لقاء نهضة بركان، مساء الجمعة. وقال أبوعبلة، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: «إصابة أفشة عبارة عن التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل، وقد يكون الرباط الداخلي به جزع بسيط، وسنجري أشعة له للاطمئنان عليه، لكن إجمالا الإصابة بسيطة».

وبخصوص محمد هاني، أجاب: «هاني شعر بآلام شديدة في العضلة الأمامية، وخضع لإسعافات أولية في الملعب، وسيجري أشعة سونار من أجل الوقوف على حالته بشكل كامل».

وخرج الأهلي منتصرا على نهضة بركان المغربي (2-0)، في مباراة السوبر الإفريقي، التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بهدفين من توقيع صلاح محسن ومحمد شريف. وخاض المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال، بينما فاز نهضة بركان بالكونفيدرالية الإفريقية.