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الزمالك والجونة في الدوري المصري .. موعد المباراة والتشكيل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك يخوض لقاء هاما وقويا أمام نظيره الجونة اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الفارس الأبيض برصيد 55 نقطة متوفقا على النادي الأهلي الذي يتبقى له العديد من المؤجلات حالت خوضها نظرا لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

محمد عواد

محمود الونش – محمد عبدالسلام- محمد عبدالشافي – أحمد عيد

محمود عبدالعزيز – أحمد سيد زيزو- إسلام جابر – يوسف أوباما- شيكابالا – أسامة فيصل -مروان حمدي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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