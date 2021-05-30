شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والجونة في الدوري المصري .. موعد المباراة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك يخوض لقاء هاما وقويا أمام نظيره الجونة اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره الفارس الأبيض برصيد 55 نقطة متوفقا على النادي الأهلي الذي يتبقى له العديد من المؤجلات حالت خوضها نظرا لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

محمد عواد

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