شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحرزها للمرة الثانية.. قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 2020- 2021 بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الدراجاو في البرتغال، والتي أنهاها فريق تشيلسي لصالحه بنتيجة هدف مقابل لاشئ، أحرزه اللاعب كاي هافرتس في الدقيقة 42 من زمن المبارة، ليرفع فريق تشيلسي الكأس لثاني مرة في تاريخه بعد أن رفعها لأول مرة موسم 2012، علما بأنه كان الوصيف في عام 2008، بينما خاض مانشستر سيتي هذا النهائي لأول مرة في تاريخه.

ونقدم سجل الأندية الفائزة باللقب لهذه البطولة منذ انطلاقها عام 1956 عندما بدأت تحت اسم كأس أوروبا أو كأس أبطال أوروبا ثم تغير نظامها واسمها عام 1993 ليصبح تحت اسم بطولة دوري أبطال أوروبا .



1956: ريال مدريد الاسباني

1957: ريال مدريد الاسباني

1958: ريال مدريد الاسباني

1959: ريال مدريد الاسباني

1960: ريال مدريد الاسباني

1961: بنفيكا البرتغالي

1962: بنفيكا البرتغالي

1963: ايه سي ميلان الايطالي

1964: انتر ميلان الايطالي

1965: انتر ميلان الايطالي

1966: ريال مدريد الاسباني

1967: سلتيك الاسكتلندي

1968: مانشستر يونايتد الانجليزي

1969: ايه سي ميلان الايطالي

1970: فيينورد الهولندي

1971: اياكس الهولندي

1972: اياكس الهولندي

1973: اياكس الهولندي

1974: بايرن ميونيخ الالماني

1975: بايرن ميونيخ الالماني

1976: بايرن ميونيخ الالماني

1977: ليفربول الانجليزي

1978: ليفربول الانجليزي

1979: نوتنغهام فوريست الانجليزي

1980: نوتنغهام فوريست الانجليزي

1981: ليفربول الانجليزي

1982: استون فيلا الانجليزي

1983: هامبورغ الالماني

1984: ليفربول الانجليزي

1985: يوفنتوس الايطالي

1986: ستيوا بوخارست الروماني

1987: بورتو البرتغالي

1988: ايندهوفن الهولندي

1989: ايه سي ميلان الايطالي

1990: ايه سي ميلان الايطالي

1991: النجم الاحمر اليوغوسلافي

1992: برشلونة الاسباني

الاسم الجديد: دوري أبطال أوروبا

1993: مرسيليا الفرنسي

1994: ايه سي ميلان الايطالي

1995: اياكس الهولندي

1996: يوفنتوس الايطالي

1997: بوروسيا دورتموند الالماني

1998: ريال مدريد الاسباني

1999: مانشستر يونايتد الانجليزي

2000: ريال مدريد الاسباني

2001: بايرن ميونيخ الالماني

2002: ريال مدريد الاسباني

2003: ايه سي ميلان الايطالي

2004: بورتو البرتغالي

2005: ليفربول الانجليزي

2006: برشلونة الاسباني

2007: ايه سي ميلان الايطالي

2008: مانشستر يونايتد الانجليزي

2009: برشلونة الاسباني

2010: انتر ميلان الايطالي

2011: برشلونة الاسباني

2012: تشلسي الانجليزي

2013: بايرن ميونيخ الالماني

2014: ريال مدريد الاسباني

2015: برشلونة الاسباني

2016: ريال مدريد الاسباني

2017: ريال مدريد الاسباني

2018: ريال مدريد الاسباني

2019: ليفربول الانجليزي

2020: بايرن ميونيخ الالماني

2021: تشيلسي الانجليزي

ويعتبر فريق ريال مدريد هو الفريق الأكثر فوزا بهذه البطولة في نسختها القديمة والحديثة حيث فاز بلقبها 13 مرة يليه نادي إيه سي ميلان 7 مرات ثم ليفربول 6 مرات وبايرن ميونخ بنفس العدد ثم برشلونة 5 مرات.

وبإحصاء عدد ألقاب النسخة الحديثة من البطولة باسمها الحالي منذ عام 1993، يتصدر ريال مدريد أيضا بـ 7 ألقاب يليه نادي برشلونة بـ 4 ألقاب ثم نادي ميلان بـ 3 ألقاب.