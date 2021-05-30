شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يطالب لاعبي طائرة الزمالك بدرع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأعضاء اللجنة الذين حضروا لمؤازرة فريق الكرة الطائرة في مباراته مساء اليوم أمام ضيفه طلائع الجيش، في إطار مؤجلات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالي على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش 3/1 بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالصالة المغطاة بالنادي ليتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 59 نقطة بنفس رصيد النادي الأهلي وقبل المباراة الأخيرة بالبطولة بين الفريقين والتي ستحسم الفائز بدرع البطولة.

وطالب رئيس اللجنة اللاعبين والفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي مشددا على ثقته في الفريق ودعم مجلس الإدارة بالكامل لهم.

ويقود فريق الزمالك فنيا محمد اللقاني مديراً فنياً ويعاونه كلا من هشام قطب مدرب عام ووليد عبدالعال مدرب .