شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لسلة الزمالك: نهدي التأهل لنهائي أفريقيا للجماهير.. ونسعى لحصد اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ياسر عبتد الوهاب المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لنهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال تحت رعاية NBA والمقامة حاليا في رواندا في نسختها الأولى.

وأكد عبدالوهاب في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق قدم مباراة كبيرة نجح في تسيدها دفاعا وهجوما أمام بيترو دي لواندا الأنجولي في نصف النهائي ليحسمها لصالحه بنتيجة 89-71 ويحجز مقعده بنهائي البطولة.

وقال مدرب الفريق: «لاعبو الفريق تميزوا في المباراة اليوم وخاصة في الرميات الثلاثية والدخول على السلة».

وتابع: «الفريق يعمل في منظومة متكاملة والجهاز الفني بذل جهد كبير بقيادة الإسباني أجوستي بوش وليس في مباراة اليوم فقط ولكن منذ توليه المسئولية واهتمامه بقطاع الناشئين وتصعيد عدد كبير من اللاعبين الواعدين الذين شاركوا بالفعل هذا الموسم مع الفريق».

وأضاف: «الجهاز الفني أيضا نجح في اختياراته للاعبين المحترفين الذين ساهموا بشكل كبير في ظهور الفريق بشكل جيد حتى الآن».

وأهدى المدرب العام للفريق الفوز والتأهل لنهائي البطولة لجمهور نادي الزمالك العظيم وللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب والتي تحرص دائما على متابعة الفريق بصورة يومية للأطمئنان على اللاعبين وتحفيزهم. واختتم عبدالوهاب تصريحاته بالتأكيد أن الفريق يضع نصب تركيزه على مباراة اتحاد المنستيري غدا بنهائي البطولة مشددا على أن الجميع سيبذل قصارى جهده للفوز باللقب.