شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: زيادة مكافآت اللاعبين بعد الفوز بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، عن قرار مجلس الإدارة بزيادة مكافآت اللاعبين، بعد الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان، ليضيف النادي لقبه السابع من البطولة، والثاني والعشرين قاريا طوال مسيرته.

وأضاف الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "لاعبو الفريق يعانون من ضغط مباريات رهيب، وتغييرات موسيماني ساعدت في تحسن الأداء أمام نهضة بركان".

وتابع الدرندلي: "من الصعب على أي فريق يتعرض للضغوطات التي يتعرض لها لاعبو الأهلي، أن يحققوا مثل هذه الإنجازات، أولا تتويج بلقب أفريقيا وبرونزية كأس العالم، ومباراة صعبة أمام صن داونز بمثابة نهائي مبكر، والتتويج بلقب السوبر الأفريقي، كل هذا نتاج عمل جاد".

ووصف أمين صندوق الأهلى منح اللاعبين لميدالياتهم لرئيس الأهلى برسالة الحب الخالصة قائلا: "الخطيب متأثر ودائما ما يكون تحت ضغط عصبي، واللاعبون مقدرين ما يفعله، والأهم من أي شيء هو تحقيق هدفنا، وتأثرنا بما فعله اللاعبون مع الخطيب خلال استلام الميداليات".

ودافع الدرندلي عن موسيماني قائلا: "إذا كانت الناس ترى أن الأداء ليس بالشكل المطلوب، أنا بررت من قبل ذلك الأمر بأن لدينا ضغطا عصبيا ومباريات كثيرة، ونقدم العذر لموسيماني، ولكن الأهم هو أننا نصل إلى هدفنا، لدينا إصابات كثيرة، وعندما يعود المصابون فإنني واثق من أن الأداء سيكون أفضل بكثير".