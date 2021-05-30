شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: لم أتهرب من مباراة الزمالك وطردى مستحق وانتقالى للأهلي بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد رفعت، لاعب وسط نادي المصري البورسعيدى، حقيقة عرض النادي الأهلي لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وهروبه من مباراة الزمالك الأخيرة.

وقال أحمد رفعت، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "من المفترض أن تكون تقنية الفيديو التحكيمية منصفة، ولكن لا أفهم، في بعض الأوقات ليست منصفة وتوجد قرارات خاطئة".

وأضاف جناح المصرى: "أكثر حكمين بحب تحكيمهم إبراهيم نور الدين ومحمود البنا؛ لأنهم بيخافوا على اسمهم وبيحكموا اللى بيشوفوه على عكس بعض الحكام التي تعمل توازنات".

وعن الطرد أمام الزمالك، قال رفعت: "لم أقصد إيذاء زيزو في لقاء الزمالك والمصرى وطردي مستحق بعدما رأيت اللعبة في التليفزيون عقب المباراة، وعلى ماهر لم يكن متقبلا طردى أمام الزمالك".

وأضاف: "إذا كنت لا أرغب في المشاركة أمام الزمالك كنت سأحصل على إنذار ثالث قبل اللقاء الذي يسبقه، ولكن لا يوجد ذلك في حساباتى، فدائما أرغب في اللعب".

وتابع: "نخوض تدريبا خاصا على ركلات الجزاء في المصرى قبل كل مباراة بكم غير طبيعي، لذلك لا أتفهم كيف نهدرها في المباريات إلا أنه سوء توفيق".

وعن عرض الأهلى، قال أحمد رفعت: "لم أتلق حتى الآن مفاوضات رسمية من النادي الأهلى، وإذا حدث سيكون من خلال النادي المصرى، ومسألة انتقالى للأهلى من عدمه تحددها عدة أمور إذا تلقيت عرضا، منها طريقة اللعب والجهاز الفني واللاعبين المتواجدين بالفريق، ولكن اللعب للأهلى أو أي ناد جماهيري شرف لأي لاعب".

وأضاف أحمد رفعت: "النسخة الحالية من الدورى المصرى الأصعب من وجهة نظرى، وأحب مباريات الأهلي والزمالك، وأي فريق بيفتح اللعب ويلعب كرة هجومية".