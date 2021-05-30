شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة: رحيل سالاس بالتراضي دون شروط جزائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي وادي دجلة، أن رحيل التشيلي ماريو سالاس عن القيادة الفنية للفريق، قبل ساعات من لقاء المصري البورسعيدي، جاء بعد جلسة ودية بين الإدارة والمدرب، انتهى بالاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين دون تحمل أي طرف منهما لشروط جزائية.

وتابع المصدر، أن الاتفاق انتهى بين دجلة وسالاس، بإقالة المدرب وليست استقالته، موضحا أن قرار الرحيل اتخذته الإدارة مؤخرا، بعد تراجع نتائج الفريق، ومعاناته في المنطقة المهددة بالهبوط، في جدول ترتيب الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن الإدارة أسندت المهمة الفنية للمدرب العام عبد الباقي جمال، على أن يكون معه محمد عبد الواحد مدرب عام وأحمد حافظ مدرب مساعد مع الإبقاء على باقي أفراد الجهاز الفني حتى اعلان التشكيل بشكل رسمي.

ورغم الموقف المعقّد للفريق، يمثل فريق وادي دجلة عقدة للأندية الكبيرة في الدوري المصري هذا الموسم، رغم اقترابه من الهبوط، بعدما احتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة فقط، بعد مرور 24 جولة من المسابقة.

وحرم الفريق الدجلاوي الأندية الكبرى في الدوري من عدد كبير من النقاط، رغم أنه لم يفز على أي منها، لكنه أيضا لم يخسر، ليحرم تلك الفرق من نقطتين في كل مواجهة.

وتعادل دجلة مع المصري بهدفين لكل منهما أمس، تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى، عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء، وفي الشوط الثاني عاد دجلة للتقدم من جديد بهدف أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يتصدى محمد عبد المنصف لضربة جزاء المصري التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 83، قبل أن يعود أحمد شديد قناوي ويعيد المصري للتعادل مرة أخرى بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.