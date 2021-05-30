شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 30 / 5 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام ثلاث مباريات تجمع إنبى مع الإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت، وسموحة مع المقاولون العرب باستاد الإسكندرية، وأخيراً الجونة مع الزمالك باستاد خالد بشارة فى ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة انبى والإنتاج الحربى

تقام مباراة انبى والإنتاج الحربى في الخامسة مساء اليوم، الأحد باستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه 42 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب

تقام مباراة سموحة والمقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز ذئاب الجبل على الاسماعيلى بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 28، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الجونة والزمالك

تقام مباراة الجونة والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم، الأحد باستاد خالد بشارة بالغردقة في مباراة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة بعد الوصول لدور الثمانية من كأس مصر على حساب الإسماعيلي، ومن قبلها فوز مهم وثمين على المصري في الدوري ليواصل تربعه على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر الجونة، بعد فوز مهم على الاتحاد في الجولة الماضية، سيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، لمواصلة الاقتراب من مقدمة الجدول.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.