شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام موسيماني مع الأهلي بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، العديد من الأرقام القياسية في فترة ولايته للمارد الأحمر، منذ تولي المهمة في أكتوبر الماضي ونجاحه في تحقيق 3 بطولات مع الأهلي، بدءا من دوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر وأخيرا السوبر الإفريقي، بخلاف تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر في فبراير الماضي.

ولم يخسر ‏بيتسو موسيماني قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الافريقي أي مباراة في خروج المغلوب بالكأس وإفريقيا مع الأهلي، وحقق الفوز في جميع المباريات بالبطولات القارية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس مصر أو السوبر الإفريقي.

وجاءت خسارة الأهلي الوحيدة مع موسيماني أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية، حيث فاز في "10" مباريات بدون هزيمة من أصل "11" مباراة.

فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي يعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلي في نهائي السوبر الأفريقي على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلي وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة في نهائي سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

ونجح الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالسوبر في تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ففي نسخة 2002 نجح الأهلي في التتويج باللقب بفوزه على كايزر تشيفز 4-1، وعاد ليحصد ثاني الألقاب في نسخة 2006 بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وهو ما تكرر في نسخة 2007 أمام النجم الساحلي التونسي.

وعاد الأهلي ليفوز بالسوبر على حساب الصفاقسي التونسي في 2009 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للأهلي، وعاد ليفوز بالنتيجة ذاتها على حساب ليوبارد بطل الكونغو فى نسخة 2013.