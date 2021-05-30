شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الشناوي وإكرامي في حراسة مرمى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حراسة مرمى الأهلي في عهد الثنائي محمد الشناوي، قائد الأهلي الحالي، ومن قبله شريف إكرامي، تباينا كبيرا في بصمة الحارسين بصفوف الأهلي، في مقابل عصام الحضري، الحارس التاريخي للكرة المصرية، وفقا للأرقام والإحصائيات الخاصة بالحارسين.

وانتقل شريف إكرامي إلى بيراميدز مطلع الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وعدم توصل الإدارة إلى اتفاق لتجديد العقد مع الحارس الذي ظل في الأهلي لسنوات يحرس خلالها عرين النسور الحمر.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن عدد الأهداف التي سكنت شباك محمد الشناوي في تاريخه مع الأهلي "90" هدفا أقل من عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه "92" مباراة.

بينما جاءت أرقام شريف إكرامي من حيث عدد الأهداف التي سكنت شباكه مع الأهلي ووصلت إلى "178" هدفا أكثر من المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه "119" مباراة.

وساهم محمد الشناوي في حصد الأهلي الرباعية وهي التتويج بلقب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بخلاف حصد الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.