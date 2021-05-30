شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة: عمر السعيد سيشارك أمام الزمالك وبند منع المعارين غير معترف به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام الزناتي المشرف على الكرة بنادي الجونة، أن عمر السعيد مهاجم الفريق الساحلي المعار من نادي الزمالك لنهاية هذا الموسم، سيلعب مباراة اليوم أمام الزمالك، موضحا أنه لا يوجد بند في عقد الإعارة يمنع اللاعب من المشاركة أمام فريقه المعار منه.

وقال الزناتي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مفيش حاجة اسمها لاعب ممنوع من اللعب أمام فريقه المعار منه، اتحاد الكرة لا يعترف بهذا البند، وهذا الكلام انتهى وغير معترف به".

وانتقل عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فى يناير الماضي، ووافقت إدارة الزمالك علي العرض المقدم من الجونة لاستعارة عمر السعيد قبل غلق باب القيد بساعات.

واستغنى الزمالك عن خدمات عمر السعيد بعد التعاقد مع مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالاتا سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ونجح عمر السعيد، لاعب فريق الجونة، فى تسجيل 6 أهداف فى 14 لقاء شارك فيها مع الفريق الساحلي منذ انتقاله له منتصف هذا الموسم 2020 / 2021 .

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب عمر السعيد 300 ألف دولار، حيث تمسك رضا شحاتة، المدير الفني لنادي الجونة، بالإبقاء على مهاجم الفريق المعار من الزمالك بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وقال شحاتة، "عمر السعيد لاعب فى الجونة فى الوقت الحالي، بالتأكيد أريد استمراره معنا لأطول فترة ممكنة، وطلبنا ذلك من الزمالك ونتمنى أن نحصل على موافقتهم".