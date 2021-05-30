شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: أليو ديانج تلقى عرضا أوروبيا بـ8 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم فايق، أن المالى أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، يمتلك عرضا قويا من أحد الأندية الأوروبية للانتقال إليه في الصيف المقبل بقيمة 8 ملايين دولار.

قال إبراهيم فايق، خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "إن المالى أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلى، جاله عرض قوي من أحد الأندية الأوروبية للانتقال إليه في الصيف المقبل بقيمة 8 ملايين دولار، واللاعب لم يفاتح الأهلى في الرحيل، وهو مبسوط في الأهلى".

وأضاف إبراهيم فايق: "الأهلي بدأ يحسب حسبته وبيدرس هل من الممكن السماح للاعب بالخروج والاستفادة من المبلغ الكبير في تدعيم الفريق وتعويضه، أنا شايف أن الأهلى يمتلك أكثر من لاعب بقدرات كبيرة في هذا المكان زي حمدى فتحى وعمرو السولية وكمان أكرم توفيق، فالأهلي لسه بيدرس الموضوع".

استدعى محمد مجسوبا، المدير الفني للمنتخب المالي، 35 لاعبا لخوض 3 مباريات ودية دولية خلال الأجندة المقررة في شهر يونيو المقبل، جاء على رأسهم أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، الذي تألق بشدة في مباريات فريقه خلال الفترة الماضية ويستعد للمشاركة في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربى.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المالي كلا من الجزائر والكونغو الديمقراطية وتونس في لقاءات ودية، بعد تأجيل مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.